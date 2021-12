Mercedes fährt als Erster auf Level 3 autonom!

Mercedes will das Level-3-Angebot zügig ausbauen. In Kürze soll die Technik auch der elektrischen Oberklasselimousine EQS zugutekommen, auf lange Sicht dürfte sie auch in kleineren Modellen Einzug halten. Zunächst jedoch dürfte die Zahl der Märkte wachsen. Die Typgenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes gilt zwar potenziell nahezu weltweit, allerdings ist in jedem Staat zusätzlich eine Erlaubnis durch das nationale Straßenverkehrsrecht nötig. In Deutschland existiert diese bereits seit 2017 durch die damalige Novelle des Straßenverkehrsgesetzes. (SPX)