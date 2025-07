Burnout? Tour-Gigant Pogacar lässt aufhorchen!

Pogacar, der während der Tour sichtlich gezeichnet wirkte, kritisiert die Belastung im Profiradsport. „Wir Radsportler sind manchmal zu besessen vom Training. Jeder will immer mehr und mehr trainieren. Am Ende dreht man sich immer weiter im Kreis. Burnouts können passieren. Sie können auch mir passieren“, sagte der 26-Jährige. Er sehe viele Fahrer, „die während der Saison unter Müdigkeit leiden. Das Team will dich fahren sehen. Wir geben immer unser Bestes. Und im Dezember fängst du damit wieder neu an“, so Pogacar, der bereits vor der Tour ein intensives Rennprogramm absolvierte.