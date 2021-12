40 Prozent der Badegäste sind keine Linzer

Land soll sich an Finanzierung beteiligen

Doch nachdem aufgrund der überwiegend alten Bausubstanz der Linzer Schwimmanstalten in den nächsten Jahren eine Reihe von Sanierungen ansteht, wiederholt das Kontrollamt nun seine Empfehlung, Gespräche mit dem Land bezüglich einer Beteiligung an der Finanzierung aufzunehmen. Man sei der Ansicht, dass das Bäderangebot der Linz AG für Oberösterreich von überregionaler Bedeutung ist. Durch Zuschüsse und Verlustübernahmen würden die Stadt und die Linz AG indirekt Subventionsleistungen an Bewohner anderer Gemeinden leisten. Eine Behauptung, welche die statistischen Zahlen untermauern. Denn nicht weniger als 40 Prozent der Gäste der Linzer Bäderoasen sollen aus den Umlandgemeinden stammen.