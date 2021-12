Wintereinbruch: Ganz Österreich versinkt im Schnee

Im Osten schneit es weiter

Mit dem Schneefall ist es längst noch nicht vorbei: Am Vormittag werden weitere Mengen an Neuschnee vor allem im Osten und Südosten erwartet. Während am Nachmittag im Westen der Schneefall langsam nachlässt, hält er sich im Osten überaus hartnäckig. Vorsicht auf den Straßen ist in jedem Fall weiter geboten.