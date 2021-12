Der Winter hat die Steiermark fest im Griff

3200 Tagesgäste am Stuhleck

Zum ersten Mal in dieser Saison nahmen gestern auch am Stuhleck die Lifte ihren Betrieb auf. Mit rund 3200 Tagesgästen herrschte im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet auch gleich reger Skiverkehr. „Im Grund hat alles gut funktioniert“, bilanzierte Geschäftsführer Fabrice Girardoni. „Die Kontrollen liefen über die GreenCheck-App eigentlich problemlos - nur im Kassabereich brauchte man etwas Geduld, bei den Liften gab es aber keine Wartezeiten.“