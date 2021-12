Bereits 30 Einsätze im Kärntner Schnee-Chaos

Um die 30 Einsätze im Schnee-Chaos halten die Kärntner Einsatzkräfte am Donnerstag Morgen auf Trab. Zum Großteil handelt es sich um kleinere technische Einsätze wie hängengebliebene Fahrzeuge und umgestürzte Bäume. In Lavamünd ist ein Pkw in eine Mauer geprallt. Hunderte Haushalte ohne Strom.