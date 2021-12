Der Neuschnee sorgte schon für erste Unfälle in OÖ

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Transporter am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der L1372 in Schiedlberg Richtung Sierning. In einer leichten Rechtskurve brach das Heck des Transporters nach links aus und ragte über die Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Steyr-Land kollidierte daher frontal mit dem Heck des Transporters. Der 41-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Steyr gebracht.