Lockdown-Ende und Weihnachtsfest feiern

Teilnehmen kann jeder Einkäufer, der in einem Geschäft in der Innenstadt mindestens 20 Euro ausgibt. Einfach den Rechnungsbeleg mit Namen und Kontaktdaten in ein vorgefertigtes Kuvert, das in den Geschäften aufliegt, vor dem Rathaus einwerfen, und schon nimmt man an der Verlosung teil.