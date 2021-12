Was Sturm vom AS Monaco lernen kann

Schade, dass das Europa-League-Match von Sturm am Donnerstag (18.45) in Graz-Liebenau ein Geisterspiel ist. Den Fans entgeht damit der Live-Blick auf einen waschechten Top-Klub. Achtfacher französischer Meister, 32 Mal unter den Top-Drei der Ligue 1 - Rekord. In den letzten acht Jahren schaffte der AS Monaco sechsmal den Einzug ins internationale Geschäft. Und das in einer der besten Ligen der Welt. Der Kampf Monacos in Frankreich gegen die Übermacht von Paris Saint-Germain weckt Erinnerungen an Österreich. Und Sturm. Die „Krone“ bat den Sportchef der Monegassen, Paul Mitchell, zum Interview.