Große Skepsis vor der Wissenschaft in Österreich

Dazu passend die Neigung zur Homöopathie und Esoterik. „Das ist ja ein Nichts, was die Leute da verwenden“, so Druml. Im 18. Jahrhundert nahm die heute so starke Welle im deutschsprachigen Raum ihren Ausgang. „Damals gab es aber keine klassische Medizin wie heute, da war das noch o. k. Aber heute glauben viele, man könne mit Aderlass Krankheiten bekämpfen“, sagt die Juristin. Sie selbst bekomme nach solchen Kommentaren regelmäßig Drohmails, teils obszön und aggressiv. Sie leite die an die Behörden weiter.