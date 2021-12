Drosten fürchtet Omikron-„Problem“ im Jänner

Ein solches Problem könne bis in den Sommer andauern, warnte Drosten am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des dort einsetzenden Sommers hoch. „Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt.“