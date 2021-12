Brandstiftung: 3 Jahre Haft für Drogensüchtige

Anfang September besucht die Angeklagte zwei Freunde in deren Unterkunft in Tosters. Man gibt sich die Kante mit Alkohol und konsumiert Drogen. Kokain, Morphium, Tabletten, Cannabis. Als die Frau am nächsten Morgen das Fehlen ihrer Geldtasche bemerkt, verdächtigt sie ihre Freundin, die zu dem Zeitpunkt schon das Haus verlassen hat. Also stellt sie einen Bekannten, der am Vorabend mit von der Partie war, zur Rede und droht: „Ich werde die ganze Hütte anzünden, wenn die Angelegenheit mit meiner Geldtasche nicht sofort geklärt wird.“ Kurz darauf setzt die Wutentbrannte ihr Ansinnen in die Tat um und zündet einen Sessel an. Schnell breiten sich die Flammen vom Erdgeschoss bis zum Dachstuhl aus, am Ende fängt sogar das Nachbarhaus Feuer. Mehrere Feuerwehren sind zur Brandbekämpfung nötig. Die Brandstifterin flüchtet, wird aber kurze Zeit später verhaftet.