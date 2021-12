Ungeimpfter Schützenhöfer-Chauffeur muss abfahren

In den allgemeinen Landesdienst versetzt

Dass der Landeshauptmann beim Impfthema keine Kompromisse eingeht, zeigt sich auch an einem anderen Beispiel, das die „Steirerkrone“ erfahren hat. Dem Vernehmen nach lehnte einer seiner langjährigen Chauffeure, mit dem er unzählige Kilometer im Dienstauto abgespult hatte, den Stich gegen Corona ab. Danach wurde er, dem Vernehmen nach auf Wunsch des Landeshauptmannes, in den allgemeinen Fahrerpool des Landes versetzt, auf den diverse Beamte für Dienstfahrten zugreifen können.