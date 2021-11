Scheidender Spitalchef sieht „Impfzwang“ skeptisch

Den Brief öffentlich gemacht haben am Samstag die steirschen Freiheitlichen, die sich in ihrem Standpuntk bestätigt fühlen: „Dieser Brief belegt eindeutig, dass offenbar ein Vorstandsmitglied aufgrund seiner eigenen - für die schwarz-rote Landesregierung unangenehmen - Meinung aus dem Amt gedrängt wurde. Ein derartiges Agieren gegenüber Mitarbeitern mit anderslautenden Ansichten verurteilen wir Freiheitliche auf das Schärfste“, so Landtagsabgeordneter Marco Triller.