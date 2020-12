Schützenhöfer: „Manche muss man zu Glück zwingen“

FPÖ: „Impfung kein Glücksspiel“

Kritik vor allem an der Impfpflicht kam umgehend von der FPÖ. Bundesparteiobmann Norbert Hofer meinte in einer Aussendung: „Eine Impfung ist kein Gücksspiel. Es ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen. Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, liegt bei jedem Einzelnen.“



Klubobmann Hermann Kickl warf der ÖVP vor, „weiter an der Eskalationsschraube in Richtung Corona-Diktatur“ zu drehen. Der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek nannte den Vorstoß „völlig inakzeptabel“.