Hermann Schützenhöfer für generelle Impfpflicht

Es ist fast ein Jahr her: Im Dezember 2020 sprach sich Hermann Schützenhöfer öffentlich für eine Impfpflicht aus, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Damals war noch kein Impfstoff in Österreich verfügbar, kurz nach Weihnachten wurden dann die ersten Dosen verimpft. Es folgte viel Widerspruch und wenig Unterstützung für den Vorschlag. Der steirische Landeshauptmann streifte danach zwar immer wieder am Thema an, formulierte es aber nie mehr so klar.