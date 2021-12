Jubel und Ärger über geplante Öffnungsschritte

Nur eine Öffnung am 12. Dezember hätte das Weihnachtsgeschäft ansatzweise retten können. So bleiben die Lokale sogar noch am Sonntag, dem 19. geschlossen, wo sogar der Handel ausnahmsweise aufsperren darf. Zudem sei unverständlich, warum Weihnachtsmärkte bereits am 13. öffnen dürfen und dort die Ausschank von Essen und Trinken erlaubt sei. „Wir fordern einen hundertprozentigen Umsatzersatz für diese eine Woche, die länger geschlossen bleibt“, so Dobcak.