Gastronomie fordert: „Wir müssen aufsperren“

Die Plattform daspackma.at von der Wirtschaftskammer hat im vierten Lockdown wieder einen enormen Zulauf erhalten. Mittlerweile sind 3010 Betriebe aus allen Branchen bei der Initiative dabei. Viele davon bieten tolle Online-Angebote. So kann man regional einkaufen. Die Gaststätten bieten das Take Away-Service an, Bürger können Speisen in verschiedenen Varianten abholen.