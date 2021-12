Ära eines neuen Kanzlers beginnt: Die K-Fragen

Nach der Rede von Nehammer am Dienstag kann salopp formuliert werden: Da haben wir schon Schlechteres gehört. Etwa das „ZIB2“-Interview Montagabend mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Wie ferngesteuert wiederholte der grüne Quereinsteiger seinen einstudierten, nichtssagenden Text, und zwar ohne Rücksicht darauf, dass dieser überhaupt nicht zu den Fragen passte. Da wurden Erinnerungen an die ehemalige ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher wach, die einst in einem Interview auch wie das Sprachassistenzprogramm Siri wirkte.