Rüge für Kickl: „Großvater dreht sich im Grab um“

„Mehr tun, als Herrn Kickl bitten, kann ich leider nicht“

Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärte Steinbäcker später, dass er daraufhin „sofort seinen Anwalt kontaktiert“ habe. „Aber mehr als den Herrn Kickl bitten, das in Zukunft gefälligst zu unterlassen, kann ich leider nicht tun.“ Rechtlich gebe es da wenig bis keine Handhabe. Wenn Kickl das Lied singen oder bei einer Veranstaltung abspielen würde, wäre das etwas anderes. Außerdem hatte Kickl den Sänger „wohlweislich“, so Steinbäcker in der „Kleinen“, nicht mit der Impfgegnerschaft in Zusammenhang gebracht. Steinbäcker finde es jedenfalls „ganz schlimm, dass dieser, gelinde ausgedrückt, obskure Verein Textzeilen von mir verwendet“.