Kickl rüffelt VdB: „Worte in Widerspruch zu Taten“

So aber könne Nehammer die Gesellschaft weiter systematisch bis tief hinein in die Familien, in Freundeskreise oder Arbeitskollegen auseinanderdividieren und unter dem Vorwand, die Pandemie zu bekämpfen, ein immer brutaleres Zwangsregime gegen die eigenen Bürger ausrollen. „Insofern ist die Angelobung ein tiefschwarzer Tag für die Grund- und Freiheitsrechte in Österreich“, warnte Kickl.