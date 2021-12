Fußgänger (78) erlitt schwere Kopfverletzung

Der 57-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte seinen Pkw auf der L1494 Waxenbergerstraße in Richtung Zwettl an der Rodl. Etwa auf Höhe des Marktplatzes in Oberneukirchen überquerte der Fußgänger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung die Fahrbahn. Der Fußgänger ging von links, aus der Sicht des Lenkers, über die Straße. Vermutlich aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse übersah der Autofahrer den Fußgänger und erfasste diesen mit der rechten vorderen Frontseite des Autos.