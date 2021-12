Stadt will Stadion nicht einmal geschenkt

Mehr als 400 Wohnungen und ein Stadion noch dazu. Die Stadtpolitik will so ein Projekt offenbar nicht einmal geschenkt. Die ÖVP lehnt es klar ab. Die SPÖ findet die Pläne spannend, hält sie aber für schwer realisierbar. Die Bürgerliste will Wohnungen, aber ohne Stadion. Die FPÖ ist dafür.