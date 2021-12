Schlepper-Drama: Flüchtlinge in Kisten gepfercht

Um ein Haar hätte die Schlepperfahrt, für die sich ein junger Rumäne am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten musste, so dramatisch geendet wie jene vom August 2015 - damals waren 71 Menschen in einem Lkw erstickt. Doch der Reihe nach. Eigentlich hatte Flavius C. in seiner Heimat ein geregeltes Leben. Er arbeitete als Automechaniker und verdiente rund 700 Euro im Monat. Doch er machte einen Fehler. „Mein Mandant war naiv und ließ sich von einem Nachbarn für die Schlepperfahrt anheuern. Er weiß, dass das falsch war“, so Verteidiger Marius Hortolomei. Denn die versprochenen 2000 € wären für den Familienvater viel Geld gewesen. Und so nahm das Unheil seinen Lauf.