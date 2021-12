Germknödel liegen für Ski-Hütten und Hotels bereit

„Die Krise kostet uns viel an Umsatz, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden“, betont Vivatis-Vorstandschef Gerald Hackl,. Der Blick beim zur Raiffeisenlandesbank Oberösterreich gehörenden Unternehmen ist nach vorne gerichtet: „Wir glauben an die Zukunft“, sagt Hackl. Ob nach Wojnar und Co. noch weitere Firmen zugekauft werden? „Wenn etwas in unser Portfolio passt, kann das schon passieren - wir haben viele Klein- und Mittelbetriebe unter unserem Dach, nutzen die Synergien“, so der Vivatis-Chef, der in Bezug auf die Corona-Maßnahmen „Planungssicherheit“ für die Gastronomie und den Handel fordert.