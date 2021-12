Mahrer fordert Ende des „skandalösen“ Lockdowns

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer pocht auf eine Öffnung aller Branchen nach Ende des Lockdowns. „Die Politik muss Wort halten“, erklärte er in einer Pressekonferenz und sparte dabei nicht an Kritik an den Corona-Maßnahmen. Es sei „skandalös und ein Drama, dass Betriebe geschlossen haben, die nachweislich nicht zum Infektionsgeschehen beitragen“. Der Lockdown sei unsachlich und es würden Gruppen gegeneinander ausgespielt.