Bodental startet in Wintersaison mit Parkkonzept

Das Bodental zählt auch im Winter zu den beliebtesten Regionen Kärntens. Nicht nur das Meerauge lockt zahlreiche Spaziergänger in das Hochtal, auch Skifahrer, Langläufer und Skitourengeher stürmen vor allem an den Wochenenden das Winterparadies. Das führte in der Vergangenheit zu Parkplatzproblemen...