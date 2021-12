In Kärnten bleibt es weiter tief winterlich

Der Winter hat am Wochenende in ganz Kärnten ordentlich an Fahrt aufgenommen - frostig geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Bis Dienstag kann man noch vielerorts Sonne tanken, ehe am Mittwoch die nächste Ladung Schnee kommt. Durch den Neuschnee steigt auch die Lawinengefahr in den Bergen.