Neuwahlen? | Politische Köpfe

Jetzt wird es unter den politischen Beobachtern beinahe zur Glaubensfrage: Stehen bald Neuwahlen ins Haus - oder nicht? Die einen sind felsenfest davon überzeugt, dass keine Partei Interesse haben könnte an Nationalratswahlen im nächsten Jahr. Vor allem nicht Türkis-Schwarze und Grüne, die ja mit ihrer Mehrheit Neuwahlen abblocken können. Beide Koalitionsparteien, so die Argumentation, hätten dabei nichts zu gewinnen. Das freilich stimmt nur bedingt. Denn während die ÖVP, wie es aktuell aussieht, mindestens ein Drittel ihrer Wähler von 2019 verlieren würde, halten sich die Grünen in Umfragen nicht so schlecht wie Junior-Koalitionspartner üblicherweise. Die FPÖ tritt ohnehin vehement für einen möglichst schnellen Wahlgang ein, die Neos schließen sich an, die Stimmung in der SPÖ dreht sich auch immer deutlicher in diese Richtung. Wobei dort bekanntlich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig den Ton angibt: Und er sprach gestern neuerlich davon, dass man sich jetzt mit aller Kraft der Pandemiebewältigung widmen müsse und sich nicht mit Neuwahlen beschäftigen könne. Heraushören darf man: Aber danach ist alles möglich.