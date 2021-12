Rabiater Obsthändler landete auf der Anklagebank

Attacke auf Beamtin

Grundsätzlich hat der Senior – er gilt als etwas eigensinnig – dafür auch eine entsprechende Genehmigung. Sein aufbrausendes Temperament bekam allerdings kürzlich eine Lebensmittelkontrolleurin zu spüren. Bei einer Inspektion kritisierte sie, dass Teile der Ware nicht ordentlich gelagert waren. Es kam zu einem Wortgefecht zwischen der Frau und dem 76-Jährigen. Als die Inspektorin schließlich den Stein des Anstoßes mit ihrem Handy zu Dokumentationszwecken fotografieren wollte, rastete der Pensionist aus und stieß die Frau weg – Anzeige wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Zum Prozess in Eisenstadt erschien der Mann mit Krückstock und wirkte angesichts eines möglichen Strafrahmens von bis zu drei Jahren durchaus nachdenklich. Beim Prozess selbst gab sich der Burgenländer geläutert und sprach von einer „dummen Geschichte“, die gar nicht so gemeint gewesen sei. Am Ende setzte es einen Freispruch, da der „Schubser“ auch nach Ansicht des Gerichts tatsächlich „nicht so wild“ gewesen sei. Die Erleichterung darüber stand dem 76-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Seine Lektion habe er gelernt.