Schmidhofer bei Comeback „die wahre Siegerin“

Drei in den Top 10

Dieser Empfang im Ziel rührte Schmidhofer fast zu Tränen: „Nicht die Österreicherinnen, alle haben mich so herzlich im Ziel empfangen. Das ist toll“, gab Nici zu. Ob ihr Hochgefühl auch einen zweiten Start in Lake Louise zulässt, wollte sie aber noch nicht sagen.