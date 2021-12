Qualifikationssiege für Salzburger Hörl und Kramer

Der Salzburger Jan Hörl hat am Freitagabend erstmals einen Qualifikationsbewerb im Skisprung-Weltcup gewonnen. In Wisla erhielt der 23-Jährige für seinen 129-m-Sprung, die drittbeste Weite, 1,0 Punkte mehr als der Weltcupführende Karl Geiger (GER) für einen 134-m-Flug. Daniel Huber (121,5 m) landete an der achten Stelle, Weltmeister Stefan Kraft wurde mit der gleichen Weite bei besseren Bedingungen nur 36. Bei den Frauen war in Lillehammer Sara Marita Kramer die Beste.