Obduktion nach Todesfall soll Zweifel beseitigen

In einem Haus in Haslach/Mühl ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Ihr Lebensgefährte hatte die Polizei alarmiert. Die Auffindungssituation deutet zwar auf einen Selbstmord hin, doch die Staatsanwaltschaft Linz gab eine Obduktion in Auftrag, um etwaige spätere Zweifel ausräumen zu können.