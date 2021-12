Mietpreise hängen auch an der Stadtstraße

Noch haben die Arbeiten für die Stadtstraße und die Spange Aspern nicht begonnen. Gleichzeitig wird die Stadt nicht müde zu betonen, dass an der Stadtstraße auch leistbarer Wohnraum für 60.000 Menschen hängt. Sollte nach dem Lobau-Tunnel nun auch die Stadtstraße gekippt werden, wäre das Resultat steigende Mietpreise im privaten Sektor für die ganze Stadt. Neben den Wohnungen geht es auch um Arbeitsplätze. Die Wirtschaftskammer Wien befürchtet nach dem Aus für den Lobau-Tunnel, dass es nun zu weniger Betriebssiedelungen kommt. Das und weitere spannende Geschichten zu Gewalt in den eigenen vier Wänden und der ernsten Lage auf den Intensivstationen lesen Sie heute in ihrer „Krone“ oder auf krone.at/wien.