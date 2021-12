„Grüne Regierungsmannschaft bleibt die gleiche“

„Wir haben gemeinsam in der Bundesregierung trotz aller Unterschiede viel erreicht“, sagte der Grünen-Chef in einer ersten Reaktion. Trotz der Corona-Pandemie habe man in der Koalition um wichtige Reformen gerungen und diese auch durchgesetzt, resümierte Kogler. Der Vizekanzler verwies etwa auf die Steuerreform, auf Wirtschaftshilfen und die soziale Absicherung „für viele“ während der Pandemie.