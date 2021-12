Burger-Familienzuwachs - Sarah Gahr ist involviert

Mit der US-Fast-Food-Kette will Daniel Oswald sein Gasthaus nicht vergleichen. Der 33-jährige gebürtige Kärntner kann sich aber auf die Fahnen heften, dass manch Lungauer nun auf die Autofahrt nach Spittal verzichtet in die nächstgelegene Filiale des US-Riesen. Herzhafte Burger gibt’s seit Jahren auch in Weißpriach.