„Krone“-Redakteur beleuchtet Welt der Uber-Fahrer

Diese Geschichten können spannend und aufschlussreich sein, wie bei der Lektüre von „Ein Leben voller Abzweigungen“ rasch klar wird. Zwei Beispiele, die ihn besonders beeindruckt haben, führt Fröwein im Interview an: „Ich hatte einen Fahrer aus Afghanistan. Er erzählt, wie es in seiner Heimat zuging, über seine Flucht, wie er in Österreich eine neue Existenz aufgebaut hat. Was ja nicht leicht ist, weil die Leute Migranten nicht immer freundlich und vorurteilslos begegnen. Und dann die Geschichte von einem Algerier, der in Frankreich kriminell wurde - bis ihm sein Vater gesagt hat, er soll in ein anderes Land gehen und sich zusammenreißen. Er kam nach Wien, hat seine dunkle Vergangenheit zurückgelassen, eine Familie gegründet und einen Job als Uber-Fahrer angenommen. Man sieht, dass Resozialisierung funktioniert, wenn man will und es die Umgebung zulässt.“