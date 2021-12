Winter-Streupflicht: Gemeinden sperren Friedhöfe

Zur Erinnerung an die ausführlichen „Krone“-Berichte im Februar: Eine Frau besucht in Treffen fast täglich und bei jeder Witterung das Grab der geliebten Mutter. Vor zwei Jahren rutschte sie auf dem eisigen Weg aus, verletzte sich schwer am Bein. Sie forderte über ihre Anwälte Hans und Hannes Gradischnig von der Gemeinde Schmerzengeld in Höhe von 5857 Euro ein, gab auch ein eigenes Mitverschulden zu. Doch die Haftpflichtversicherung wollte gar nichts bezahlen - der Hinweis „Kein Winterdienst“ hätte ihrer Ansicht nach genügt, um auf Gefahren hinzuweisen.