„Kein Winterdienst“ auf vielen Kärntner Friedhöfen

Sorgfaltspflicht beachten

Auch ein „anlassbezogener“ Winterdienst gehe nicht - vielerorts werden Friedhöfe ja nur an Feiertagen, zu Weihnachten oder bei Begräbnissen betreut. „Es ist aber üblich, zum Andenken an verstorbene Familienmitglieder deren Grab zu besuchen“, meint der Revisionssenat von Wolfgang Schramm - dieses Gedenken halte sich nicht an Feiertage. Insofern verstoße die mangelnde Betreuung gegen die Sorgfaltspflichten, vor allem auch, da oft ältere Menschen am Friedhof unterwegs seien und eine eingeschränkte Gangsicherheit auf eisigem Boden den „Eintritt eines Schadens als gerade zu wahrscheinlich erscheinen lässt“.