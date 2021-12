Mit Hasbro Spielzeug ein zweites Leben schenken

Einfach, schnell und kostenlos Spielzeug recyclen lassen

Selbst mitmachen ist einfach und natürlich kostenfrei: Entweder wird das Spielzeug per Post mit einem kostenlosen Versandetikett eingeschickt, oder man kann es bei bereits existierenden Sammelstellen in seinem Umkreis abgeben. Eine Übersicht der Sammelstellen gibt es auf der Website von Hasbro’s Recycling-Partner TerraCycle®. Hier bekommt man auch das kostenfreie Versandetikett für sein Päckchen. Je mehr auf einmal zurückgeschickt wird, desto besser für die Umwelt. Also am besten gleich mit Freunden zusammen sammeln.