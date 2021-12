Land sagt Nein zu Supermarkt auf grüner Wiese

Nach einigem Hin und Her zwischen Land und Gemeinde ist nun Schluss: Für die Umwidmung gibt es keine aufsichtsbehördliche Genehmigung vom Land, weil so ein Geschäftsgebiet aufgrund Achleitners Raumordnungsgesetz (seit 1.1.2021 ist es in Kraft) für einen Lebensmittelmarkt nur an „zentralen Standorten“ zulässig ist und eine Ansiedlung am Ortsrand in verkehrstechnisch günstiger Lage eine Schwächung des Ortskerns bewirken würde. Der Versagungsbescheid trifft heute, Donnerstag, in Raab ein.