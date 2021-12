Weiterer Verdachtsfall auf Omikron-Mutation in NÖ

Erster Test fiel negativ aus

Besonders brisant am Fall des Asylwerbers aus Südafrika: Der Mann reiste bereits am 17. November ein. Sein erster PCR-Test am 18. November fiel negativ aus. Entdeckt wurde die Infektion dann nur, weil - wie berichtet - am vergangenen Wochenende von der Bundesregierung eine (in diesem Fall neuerliche) Testung aller Einreisenden aus Südafrika verordnet wurde. „Mit Einlangen des Ergebnisses am 27. November“, so heißt es aus dem NÖ-Sanitätsstab, erfolgte dann auch gleich die Absonderung des Asylwerbers.