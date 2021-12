„Omikron wird sich nicht zu 100% aufhalten lassen“

Richtiges Rezept in der Pandemiebekämpfung

„Europa ist leider Gottes wieder zu einem Epizentrum der Pandemie geworden, und einige Mitgliedsländer sind ganz vorne, darunter auch Österreich“, beklagte der Experte. Auf die Frage nach dem richtigen Rezept in der Pandemiebekämpfung verwies Rockenschaub darauf, dass man alle „Stabilisatoren“ mobilisieren müsse, statt sich nur auf einzelne Maßnahmen zu konzentrieren. Also nicht nur auf Impfung und Testen, sondern auch das konsequente Tragen von Gesichtsmasken oder auch die Belüftung von Innenräumen, die bisher „etwas vernachlässigt“ worden sei. Schließlich müsse man auch „die Behandlungsmethoden besser ausschöpfen“.