One step up: Noel Zwischenbrugger ist zurück

Noch vor einem Jahr schien dieser Schritt nach oben weit entfernt. Ohne Kaderstatus war Noel letzte Saison mit seinem Opa als Coach oft allein unterwegs und hängte sich an Trainingsgemeinschaften wie dem Global Racing Team an. „Das Niveau dort ist richtig hoch. Ich habe viel gelernt und mich stark weiterentwickelt“, erinnert er sich. Bei unseren gemeinsamen Einheiten auf den Gletschern konnte ich mich selbst gut in Noel hineinversetzen: Anfangs ist es hart, wenn man seinen Kaderplatz und die damit verbundenen Privilegien verliert. Alles muss selbst finanziert, geplant und organisiert werden. Aber bald schon kommt die Motivation auf, es den Kritikern zu zeigen. Noel hat es ihnen gezeigt und ist zurück im Team. Die Erfahrung, die er letztes Jahr sammeln konnte, kann ihm keiner mehr nehmen. Vor allem in Sachen Selbstständigkeit, Weitblick und Wertschätzung lernt man in solchen Zeiten enorm viel dazu.