Bank verhält sich gegenüber Familie in Not seltsam

Danach hätten die Raten zunächst an eine Anwaltskanzlei gezahlt werden müssen, später an ein Inkassobüro. Die Zahlungsschwierigkeiten zogen sich aber weiter. Die Familie zahlte ihre Schulden so gut sie konnte zurück. Neben hohen Therapiekosten für den Sohn. „Mitte dieses Jahres erhielt ich plötzlich die Auskunft, dass das Inkassobüro nicht mehr zuständig ist und ich mich ab jetzt bezüglich der Ratenzahlung an die Bank wenden muss“, so die Leserin.