Virenforscher: „Omikron nicht die letzte Variante“

Seit dreieinhalb Jahren bist du Präsident und CEO des Start-ups Kronosbio, davor hast du dich jahrzehntelang mit Viren beschäftigt und Medikamente gegen HIV, Influenza und Hepatitis C entwickelt. Tut es dir manchmal leid, nach so langer Zeit und speziell während einer weltweiten Pandemie nicht mehr in der Virenforschung tätig zu sein?

Nein. Weil die Krebsforschung ebenso wichtig ist. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an neuen Therapien für Leukämie und Lymphome. An Corona sind bis dato 5,21 Millionen Menschen gestorben, an Krebs allein im Jahr 2020 fast doppelt so viele, mehr als 300.000 allein an Leukämie.