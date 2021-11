„Auf keinen Fall“ auf angepassten Impfstoff warten

Die neue Corona-Variante Omikron verunsichert zunehmend die Österreicher. Keinen Grund zur Panik sieht die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer. Die Energie sei besser in die Forschung investiert, so die Expertin, die rät, „auf keinen Fall“ auf einen an die Mutation angepassten Impfstoff zu warten. Hilfreich seien jetzt der dritte Stich und flankierende Maßnahmen, um uns über den Winter zu bringen, bis ab Februar die Impfpflicht wirken kann. Eine vierte Impfung wegen der Mutation schließt die Virologin nicht aus.