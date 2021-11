Omikron-Variante schon früher in Europa?

Bei zwei von ihnen, die auf den 19. und den 23. November datiert sind, wurde eben die jüngste Mutation nachgewiesen. Dies teilte das niederländische Institut für öffentliche Gesundheit am Dienstag mit. Die niederländischen Behörden waren bisher davon ausgegangen, dass es sich bei 14 Reisenden aus Südafrika um die ersten Infizierten mit der Omikron-Variante handelte. Diese waren am 26. November in zwei Fliegern aus Südafrika am Flughafen Schiphol angekommen.