Omikron: Erste Fälle in Japan und auf La Réunion

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat die französische Insel La Réunion im Indischen Ozean erreicht, und auch in Japan hat die Regierung einen ersten Fall bestätigt. Ein aus Namibia eingereister Mann, der bei einem Routinetest am Flughafen positiv auf das Corona getestet wurde, sei mit der neuen Variante infiziert. Der Mann in den Dreißigern stehe in einer medizinischen Einrichtung unter Quarantäne.