Weniger Stress im Lockdown: TV für ganze Familie

Österreich befindet sich wieder im Lockdown. Mindestens bis zum 13. Dezember müssen alle Österreicherinnen und Österreicher ihre Zeit also hauptsächlich in den eigenen vier Wänden verbringen. Das stellt auch wieder Familien vor enorme Herausforderungen. Zumindest um das Fernsehprogramm muss man sich in Zeiten von Smartphone, Tablets und Laptops keine Sorgen machen.